Istituto Tecnico Buonarroti apre le porte ai futuri studenti con gli Open Day
L’Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Caserta presenta il calendario degli Open Day dedicati all’orientamento scolastico per l’anno formativo 20252026. Gli incontri, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie, si terranno presso la sede. 🔗 Leggi su Casertanews.it
