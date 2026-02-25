Onu risoluzione su Kiev | gli Stati Uniti si astengono e prendono le distanze

L’astensione degli Stati Uniti su una risoluzione dell’ONU riguardante Kiev provoca discussioni. La decisione è stata motivata da differenze di opinioni sulla gestione del conflitto e sulla posizione diplomatica. La votazione ha visto una maggioranza di paesi approvare il testo, mentre gli Stati Uniti hanno scelto di astenersi, evitando di schierarsi apertamente. Questa scelta evidenzia una certa distanza tra le parti e influisce sulle dinamiche internazionali in atto.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che riafferma il sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina, ma il dato politico che segna il voto è l’astensione degli Stati Uniti, letta da molti osservatori come un segnale di raffreddamento nei confronti di Kiev. Il testo è passato con 107 voti favorevoli, 12 contrari e 51 astensioni. Tra queste, pesa quella di Washington. La risoluzione ribadisce il “fermo impegno per la sovranità, l’indipendenza, l’unità e l’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale”, chiede un “cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato” tra Russia e Ucraina e sollecita una “pace globale, giusta e duratura” nel rispetto del diritto internazionale, oltre al pieno scambio dei prigionieri di guerra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Iran all’ONU: “Risposta senza precedenti se gli Stati Uniti attaccano”L’Iran avverte gli Stati Uniti: se dovessero attaccare, la risposta sarà senza precedenti.

Trump ritira gli Stati Uniti dal trattato Onu sui cambiamenti climaticiDonald Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dal trattato Onu sui cambiamenti climatici.

