Gomorra - Le origini anteprima gratuita al cinema dei primi due episodi | come partecipare

Per celebrare l'atteso prequel di “Gomorra”, “Gomorra - Le Origini”, Sky e The Space Cinema organizzano anteprime gratuite dei primi due episodi a Roma e Napoli, offrendo ai fan un'occasione unica di immergersi nelle origini della celebre serie Sky Original.

Gomorra - Le Origini Teaser ufficiale

