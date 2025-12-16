Gomorra - Le origini anteprima gratuita al cinema dei primi due episodi | come partecipare
Per celebrare l'atteso prequel di “Gomorra”, “Gomorra - Le Origini”, Sky e The Space Cinema organizzano anteprime gratuite dei primi due episodi a Roma e Napoli, offrendo ai fan un'occasione unica di immergersi nelle origini della celebre serie Sky Original.
Per celebrare l'arrivo di “Gomorra - Le Origini”, il prequel diretto da Marco D'Amore della nota serie Sky Original, Sky e The Space Cinema hanno organizzato due proiezioni evento, a Roma e a Napoli, per i fan.Il pubblico potrà prenotare gratuitamente, attraverso il sito ufficiale di The Space. Napolitoday.it
Gomorra - Le Origini Teaser ufficiale
