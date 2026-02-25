È arrivato presto in tribunale Moussa Sangare, italiano di origini maliane accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. L’uomo rischia l’ergastolo: l’accusa è di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, futili motivi e dalla minorata difesa della vittima. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Omicidio Verzeni, Moussa Sangare arriva in tribunale a BergamoMoussa Sangare, cittadino italiano di origini maliane, si è presentato in tribunale a Bergamo in relazione all’accusa di omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto a Terno d’Isola tra il 29 e il 30 luglio 2024.

Omicidio Verzeni, Moussa Sangare arriva in tribunale per l'udienza(LaPresse) È arrivato presto in tribunale Moussa Sangare, italiano di origini maliane accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa ... stream24.ilsole24ore.com

Omicidio di Sharon: il pm replica alla memoria della difesa e chiede l’ergastolo per SangareIL PROCESSO. Il pm Marchisio definisce «singolari» le motivazioni della difesa e annuncia interventi «articolati». Chiesto l’ergastolo con le aggravanti della premeditazione, minorata difesa e futili ... ecodibergamo.it

Omicidio Verzeni, attesa per oggi la sentenza su Moussa Sangare: “Spezzò una vita per noia” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

