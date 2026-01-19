Moussa Sangare, cittadino italiano di origini maliane, si è presentato in tribunale a Bergamo in relazione all’accusa di omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto a Terno d’Isola tra il 29 e il 30 luglio 2024. L’udienza rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario che coinvolge il caso, ancora sotto osservazione da parte delle autorità e degli organi giudiziari.

Moussa Sangare, italiano di origini maliane, accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola è arrivato in tribunale a Bergamo. In aula, davanti alla Corte d’Assise presieduta da Patrizia Ingrascì è assistito dalla nuova avvocata Tiziana Bacicca, nominata da poco, dopo la revoca del mandato a Giacomo Maj. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Verzeni, Moussa Sangare arriva in tribunale a Bergamo

Omicidio Sharon Verzeni, processo a Bergamo: Moussa Sangare lascia l’aula: “Parole contro di me”

Oggi si svolge a Bergamo il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto nel luglio 2024 a Terno d’Isola. Durante la sessione, Moussa Sangare, imputato, ha abbandonato l’aula dichiarando che le accuse sono “parole contro di me”. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario ancora aperto, con le parti che attendono di fare chiarezza sui fatti e sulle responsabilità.

Sharon Verzeni, processo a Bergamo: Sangare arriva in tribunale

Moussa Sangare, cittadino italiano di origini maliane, si è presentato oggi in tribunale a Bergamo nell’ambito del processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto nella notte tra il 29 e 30 luglio 2024 a Terno d’Isola. Il procedimento giudiziario prosegue per chiarire le circostanze di una vicenda che ha coinvolto la tragica perdita di una giovane donna.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Rinviata sentenza su omicidio Sharon Verzeni, la nuova legale di Sangare: “Nel fascicolo elementi a suo favore” - La sentenza, prevista per oggi, è stata rinviata al 25 febbraio, perché Moussa Sangare, accusato di omicidio per la morte di Sharon Verzeni, ha deciso ... fanpage.it