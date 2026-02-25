“Faremo appello sicuramente. Lui era tranquillo e si aspettava l’ergastolo perché era stato chiesto, Sangare era preparato a questa possibilità”. Lo ha detto l’avvocata Tiziana Bacicca, legale difensore di Moussa Sangare, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Bacicca ha spiegato che sono state riconosciute tutte le aggravanti che erano contestate al suo assistito: premeditazione, futili motivi, minorata difesa della vittima. Sanremo 2026, J-Ax: "Politica? Comandano Usa e finanza, destra e sinistra immobili" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Verzeni, legale Sangare: "Faremo appello contro sentenza"

Leggi anche:

Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare cambia legale: sentenza destinata a slittare

Rinviata sentenza su omicidio Sharon Verzeni, la nuova legale di Sangare: “Nel fascicolo elementi a suo favore”

Temi più discussi: Omicidio Sharon Verzeni, l’avvocata di Moussa Sangare deposita una memoria: Rianalizzati tutti gli elementi di prova; Omicidio Verzeni, la nuova difesa di Sangare: Il Dna sulla bicicletta frutto di una contaminazione e i tempi non tornano, va assolto; Omicidio Sharon, la difesa di Sangare deposita una rianalisi degli elementi di prova; Omicidio Sharon, difesa Sangare deposita 'rianalisi' degli elementi di prova.

Omicidio Sharon Verzeni, Sangare condannato all'ergastoloLa Corte d'Assise di Bergamo, presieduta dalla giudice Patrizia Ingrascì, ha condannato all'ergastolo Moussa Sangare per l'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate in strada a Terno d ... adnkronos.com

Omicidio Verzeni, il pianto della famiglia dopo l'ergastolo a SangareLa Corte d'assise di Bergamo ha condannato all'ergastolo Moussa Sangare per l'omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, uccisa a coltellate nel 2024 a Terno d'Isola ... rainews.it

++ ULTIM'ORA. Omicidio Sharon Verzeni: Moussa Sangare è stato condannato all'ergastolo ++ >> https://buff.ly/6GDvbmz - facebook.com facebook

Ergastolo per Moussa Sangare per l’omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola Il tribunale ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa, essendo il x.com