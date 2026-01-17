Omicidio Sharon Verzeni Moussa Sangare cambia legale | sentenza destinata a slittare
Moussa Sangare, coinvolto nell'omicidio di Sharon Verzeni, ha cambiato legale, rendendo probabile un rinvio della sentenza prevista per il 19 gennaio 2026. La Corte d'assise di Bergamo dovrà valutare la richiesta di ergastolo avanzata dal PM Emanuele Marchisio. L'episodio, avvenuto tra il 29 e 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, ha suscitato attenzione nelle cronache locali.
Bergamo, 17 gennaio 2026 – Rischia di slittare la sentenza prevista lunedì 19 gennaio davanti alla Corte d'assise di Bergamo per Moussa Sangare, 30 anni, per il quale il pm Emanuele Marchisio ha chiesto l'ergastolo per l'omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, accaduto tra il 29 e 30 luglio del 2024 a Terno d'Isola, nella Bergamasca. Sharon Verzeni, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare. “Una vita spezzat per un capriccio” L'imputato, reo confesso e che ha poi ritrattato, ha infatti revocato il mandato al suo legale Giacomo Maj e ha nominato l'avvocata Tiziana Bacicca che lunedì chiederà un rinvio dei termini a difesa per analizzare il corposo fascicolo processuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
