Rinviata sentenza su omicidio Sharon Verzeni la nuova legale di Sangare | Nel fascicolo elementi a suo favore

La sentenza sul caso Sharon Verzeni, inizialmente prevista per oggi, è stata rinviata al 25 febbraio. Moussa Sangare, accusato dell’omicidio, ha cambiato legale, introducendo nuovi elementi a suo favore nel fascicolo. La decisione di rinvio permette di valutare meglio le prove e le difese, in un procedimento ancora in corso. La vicenda resta sotto attenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi nel processo.

La sentenza, prevista per oggi, è stata rinviata al 25 febbraio, perché Moussa Sangare, accusato di omicidio per la morte di Sharon Verzeni, ha deciso di cambiare avvocato facendo così slittare i tempi.

Moussa Sangare, coinvolto nell'omicidio di Sharon Verzeni, ha cambiato legale, rendendo probabile un rinvio della sentenza prevista per il 19 gennaio 2026. La Corte d'assise di Bergamo dovrà valutare la richiesta di ergastolo avanzata dal PM Emanuele Marchisio. L'episodio, avvenuto tra il 29 e 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, ha suscitato attenzione nelle cronache locali.

Sharon Verzeni, Sangare cambia legale: rinviata l'udienza per il delitto. L'avvocato del 32enne, inizialmente reo confesso e poi ritrattatosi, ha richiesto un rinvio per poter approfondire gli atti e preparare meglio la difesa. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario in corso, che vede al centro la complessità del caso e le strategie legali adottate dall'imputato.

