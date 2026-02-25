Omicidio Sharon Verzeni chiesto l’ergastolo per Sangare | attesa per la sentenza

Bergamo. Ergastolo: si è aperta con questa richiesta e con la replica alla memoria difensiva quella che potrebbe essere l’ultima udienza del processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate a Terno d’Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024. Il pubblico ministero Emanuele Marchisio ha esordito definendo “singolari” le argomentazioni contenute nella memoria difensiva, ribadendo la richiesta di ergastolo con le aggravanti della premeditazione, della minorata difesa e dei futili motivi per Moussa Sangare. Il pm ha evidenziato le contraddizioni dell’imputato, passato dalla confessione alla ritrattazione, fino a indicare come presunto responsabile un uomo “caucasico, moro, alto 1,70”. In un’altra versione si era detto incerto perfino sul sesso dell’aggressore, arrivando a raccontare di averlo incontrato e di essere poi fuggito per paura. Versioni che, secondo l’accusa, non intaccano le confessioni rese a carabinieri, pm e gip, considerate “perfettamente sovrapponibili” nei passaggi essenziali e riscontrate dagli elementi oggettivi raccolti nelle indagini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

