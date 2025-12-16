Omicidio Sharon Verzeni chiesto l’ergastolo per Moussa Sangare
Nel processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, il pubblico ministero Emanuele Marchisio ha richiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, definendo il delitto come un gesto insensato e frutto di un capriccio. La requisitoria evidenzia come le prove siano solide, ma si soffermi sulla mancanza di parole adeguate per descrivere un atto così grave.
Il pubblico ministero Emanuele Marchisio, nel corso della sua requisitoria nel processo per l’ omicidio di Sharon Verzeni, ha chiesto l’ ergastolo per Moussa Sangare, spiegando che «non mancano le prove, ma le parole» per descrivere «un delitto assurdo» in cui «una vita è stata spezzata per un capriccio». Per l’accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa e della premeditazione, ma soprattutto quella «gigantesca» dei futili motivi. Sangare ha ritrattato dopo la confessione. Sangare, che ha ritrattato dopo aver confessato di aver accoltellato a morte la 33enne Verzeni nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola (Bergamo), ha cercato di intervenire durante la requisitoria. Lettera43.it
Sharon Verzeni, le ultime parole al suo assassino - Estate in diretta 05092024
