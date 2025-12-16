Il processo per l'omicidio di Sharon Verzeni si svolge a Bergamo, dove il pm Emanuele Marchisio ha chiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, accusato di aver ucciso la donna nel luglio 2024 a Terno d'Isola. L'udienza si sta svolgendo con aggiornamenti in corso.

© Ilgiornale.it - Omicidio Sharon Verzeni, il pm a Sangare: "Stia zitto". Chiesto l'ergastolo

- Articolo in aggiornamento - Il pm Emanuele Marchisio ha chiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, il 30enne originario del Mali imputato davanti alla Corte d'Assise di Bergamo per l'omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, uccisa in strada a Terno d'Isola, nella Bergamasca, la notte tra il 20 e il 30 luglio del 2024. " Un delitto assurdo, una vita spezzata per un capriccio ", ha detto nel corso della requisitoria il pubblico ministero. Il maliano ha provato a interromperlo ma il pm gli ha intimato di tacere: " Stia zitto, ora parlo io ". La procura ha chiesto di non concedere le attenuanti generiche e di riconoscere le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa. Ilgiornale.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Attualità Omicidio Sharon Verzeni Il Giudizio Immediato per Sangare e la Richiesta del PM di Berga

Video Attualità Omicidio Sharon Verzeni Il Giudizio Immediato per Sangare e la Richiesta del PM di Berga Video Attualità Omicidio Sharon Verzeni Il Giudizio Immediato per Sangare e la Richiesta del PM di Berga

Sharon Verzeni, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare. “Una vita spezzata per un capriccio” - Bergamo, durissima la requisitoria del pm nei confronti di Moussa Sangare: “Gigantesca l'aggravante dei futili motivi” ... ilgiorno.it