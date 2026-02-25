Rogoredo gip Milano | resta in carcere Cinturrino per omicidio volontario

(Adnkronos) – Resta in carcere l'assistente capo del Commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano. Il gip di Milano Domenico Santoro non ha convalidato il fermo, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere. —[email protected] (Web Info) Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Omicidio al boschetto di Rogoredo: il gip dispone il carcere per Carmelo Cinturrino

Sparatoria a Rogoredo, Cinturrino fermato per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, 28enne marocchino coinvolto in un episodio di spaccio a Rogoredo.

Sparatoria Rogoredo, due ore davanti al gip per l’agente Cinturrino: “Ho perso la testa”

Argomenti discussi: Rogoredo, Cinturrino si scusa e nega lo spaccio: Ho perso la testa quando ho capito che stava morendo; Pusher ucciso a Rogoredo, la Procura di Milano chiede l’arresto dell’agente.

Gip Milano, Cinturrino resta in carcereResta in cella l'assistente capo di polizia, Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo. (ANSA) ... ansa.it

Rogoredo, Carmelo Cinturrino resta in carcere: il fermo non convalidato e l'accusa è di omicidio volontarioResta in carcere l'assistente capo del Commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio 2026 nel boschetto di Rogoredo, alle ... leggo.it

CASO ROGOREDO: PIANTEDOSI E SCUDO DECRETO SICUREZZA (Puntata 5 Minuti - Rai Uno 27 gennaio 2026, giorno successivo ai fatti di cronaca) Bruno Vespa: "L'agente che ieri a Rogoredo, Milano, ha ucciso lo spacciatore, sparando da alcuni metri c - facebook.com facebook

Arma senza dna, chat e zaino: i tre punti oscuri di Rogoredo. Almeno tre elementi potrebbero dare un’accelerazione all’indagine della Procura di Milano sull’omicidio del pusher Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo a Milano. Di Davide Milosa x.com