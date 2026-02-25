Omicidio di Sharon | attesa la sentenza Il pm insiste sull’ergastolo per Sangare

IL PROCESSO. Il pm Emanuele Marchisio ha replicato alla memoria difensiva e rinnovato la richiesta di ergastolo: «Ha ucciso per soddisfare il suo ego». In aula nella mattinata di mercoledì 25 febbraio anche la famiglia Verzeni. Si è aperta con la richiesta di ergastolo e con la replica alla memoria difensiva quella che potrebbe essere l’ultima udienza del processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate a Terno d’Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024. Il pubblico ministero Emanuele Marchisio ha chiesto la condanna all’ergastolo per Moussa Sangare, contestando le aggravanti della premeditazione, della minorata difesa e dei futili motivi. Un delitto che il pm ha definito «orripilante», parlando dell’imputato come di «un narciso impenitente, che decide di sacrificare una vita umana per soddisfare il proprio ego». Un delitto che il pm ha definito «orripilante», parlando dell’imputato come di «un narciso impenitente, che decide di sacrificare una vita umana per soddisfare il proprio ego». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

