Il procuratore di Bergamo, Emanuele Marchisio, ha richiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, imputato dell’omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola. La causa si apre in un contesto di grave violenza, in cui si cerca di fare chiarezza sulla tragica perdita della donna di 33 anni.

© Lapresse.it - Omicidio Sharon Verzeni, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare

Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto di condannare all’ergastolo Moussa Sangare, il 31enne accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. La procura ha chiesto di non concedere le attenuanti generiche e di riconoscere le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa. Sharon fu accoltellata nel luglio del 2024. Moussa Sangare è accusato di aver ucciso Sharon Verzeni accoltellandola la notte tra il 29 e 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Il 31enne ha ritrattato la confessione davanti alla Corte di Assise di Bergamo durante la quale sono state sentite le parti civili, la famiglia della donna e il compagno, Sergio Ruocco. Lapresse.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Attualità Omicidio Sharon Verzeni Il Giudizio Immediato per Sangare e la Richiesta del PM di Berga

Video Attualità Omicidio Sharon Verzeni Il Giudizio Immediato per Sangare e la Richiesta del PM di Berga Video Attualità Omicidio Sharon Verzeni Il Giudizio Immediato per Sangare e la Richiesta del PM di Berga

Sharon Verzeni, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare. “Una vita spezzata per un capriccio” - Bergamo, durissima la requisitoria del pm nei confronti di Moussa Sangare: “Gigantesca l'aggravante dei futili motivi” ... ilgiorno.it