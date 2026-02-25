Omicidio Cristina Mazzotti resta in carcere ' u Dutturicchiu Giuseppe Calabrò

Como, 25 febbraio 2026 - Resta in carcere 'u Dutturicchiu: la Corte d'Assise di Como ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Calabrò, il 76enne condannato all'ergastolo il 4 febbraio dagli stessi giudici, assieme a Demetrio Latella, 71 anni, per l'omicidio di Cristina Mazzotti, la studentessa di 18 anni sequestrata nel 1975. Conferma della custodia cautelare. EUPILIO (Como) Ergastolo per Demetrio Latella. Ergastolo per Giuseppe Calabrò. Dopo cinquant’anni, la Corte d’Assise di Como aggiunge un pezzo. Calabrò era stato fermato dalla Squadra Mobile della Polizia il 7 febbraio, su richiesta dei pm della Dda di Milano Paolo Storari, Pasquale Addesso e Stefano Ammendola. L'ordinanza, dopo il fermo, era stata firmata dalla gip milanese Giulia Marozzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

