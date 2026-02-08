Cristina Mazzotti fermato Giuseppe Calabrò u Dutturicchiu | rischio fuga dopo la condanna all’ergastolo

La polizia ha fermato Giuseppe Calabrò, noto come “u Dutturicchiu”, su ordine della Dda di Milano. Calabrò, 76 anni, rischia di scappare dopo aver ricevuto una condanna all’ergastolo. Le forze dell’ordine hanno agito venerdì mattina, cercando di bloccarlo prima che possa svanire nel nulla.

La squadra mobile e la Dia, su mandato della direzione distrettuale antimafia di Milano, hanno fermato venerdì Giuseppe Calabrò, 76 anni, noto come “u Dutturicchiu”. Il provvedimento è stato disposto ritenendo concreto il rischio di fuga dopo la condanna all’ergastolo pronunciata nei giorni.🔗 Leggi su Quicomo.it

