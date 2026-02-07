Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti fermato Giuseppe Calabrò u Dutturicchiu

La polizia ha arrestato venerdì Giuseppe Calabrò, conosciuto come “u Dutturicchiu”, nel suo quartiere a Como. Gli investigatori lo hanno fermato dopo aver concluso che poteva fuggire, in seguito alla condanna all'ergastolo arrivata mercoledì in primo grado per l'omicidio di Cristina Mazzotti avvenuto nel 1975. La vicenda torna alla ribalta, e ora si attende il processo di appello.

La Squadra Mobile e la Dia, su delega della Dda di Milano, hanno fermato venerdì Giuseppe Calabrò, detto “u Dutturicchiu”, 76 anni, ritenendo concreto il pericolo di fuga dopo la condanna di primo grado all'ergastolo ricevuta mercoledì dalla corte di assise di Como per l'omicidio del 1975 di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Cristina Mazzotti Giuseppe Calabrò: l’ultrà condannato per l’omicidio di Cristina Mazzotti fermato a Milano Giuseppe Calabrò, l’ultrà condannato per l’omicidio di Cristina Mazzotti, è stato arrestato a Milano. Fermato Giuseppe Calabrò, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti. “Può fuggire” La polizia ha fermato stanotte Giuseppe Calabrò, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Cristina Mazzotti Argomenti discussi: Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti: due ergastoli, 50 anni dopo; Altri due ergastoli dopo 50 anni per l'omicidio di Cristina Mazzotti; Cristina Mazzotti, la giustizia arriva dopo 51 anni; Omicidio Cristina Mazzotti, condannati all'ergastolo due imputati. Il sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti nel 1975: fermato Giuseppe CalabròLa Squadra mobile e la Dia, su delega della Dda di Milano, hanno fermato ieri Giuseppe Calabrò, detto ' u Dutturicchiu , 76 anni, ritenendo concreto il ... gds.it Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti, due condanne all'ergastolo dopo 50 anniLeggi su Sky TG24 l'articolo Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti, due condanne all'ergastolo dopo 50 anni ... tg24.sky.it Giuseppe Calabrò, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio aggravato di Cristina Mazzotti, è stato fermato nella notte tra venerdì e sabato dagli agenti della Squadra Mobile di Milano. Secondo gli inquirenti, l'uomo - condannato il 4 febbraio scors facebook Il sequestro, la prigionia per 28 giorni in una buca, la discarica: due ergastoli dopo 50 anni per l'omicidio di Cristina Mazzotti x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.