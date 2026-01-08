Kryptonite | si proietta il videoclip animato al cine teatro Metropolitano

Il 12 gennaio alle ore 10, presso il cine teatro Metropolitano, sarà proiettato il videoclip animato intitolato

Sarà proiettato il 12 gennaio alle ore 10 presso il cine teatro Metropolitano il videoclip animato "Kryptonite".Il videoclip, realizzato da: Mirko Fabbreschi (Soundtrack), Annalisa Locatelli (Screenplay), Pietro Adorato (Designer art and Animation) sull’omonimo brano di Ivan Graziani eseguito dai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

