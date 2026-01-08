Kryptonite | si proietta il videoclip animato al cine teatro Metropolitano
Il 12 gennaio alle ore 10, presso il cine teatro Metropolitano, sarà proiettato il videoclip animato intitolato
Sarà proiettato il 12 gennaio alle ore 10 presso il cine teatro Metropolitano il videoclip animato "Kryptonite".Il videoclip, realizzato da: Mirko Fabbreschi (Soundtrack), Annalisa Locatelli (Screenplay), Pietro Adorato (Designer art and Animation) sull’omonimo brano di Ivan Graziani eseguito dai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Oltre i Confini, Voci dal silenzio al Cine Teatro Metropolitano
Leggi anche: "Oltre i Confini": al via la rassegna teatrale al Cine Teatro Metropolitano
Reggio Calabria, la Fondazione Scopelliti presenta il videoclip animato “Kryptonite” - La Fondazione Antonino Scopelliti è lieta di annunciare la proiezione del videoclip animato “KRYPTONITE” che si terrà il giorno 12 gennaio 2026 alle ore 10. strettoweb.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.