Olimpiadi Milano Cortina 2026 | da dove arrivano i medagliati dell’Italia? La classifica delle Regioni

L’ Italia ha conquistato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ben 30 medaglie, delle quali 10 d’oro, con 6 argenti e 14 bronzi, chiudendo al quarto posto nel medagliere generale. Sono otto le Regioni italiane che hanno contribuito in termini di podi al bottino azzurro (più uno Stato estero). A fare la parte del leone sono indubbiamente il Trentino-Alto Adige, con 29 medaglie, e la Lombardia, con 18. Il Veneto segue con 8, mentre il Lazio contribuisce con 3 podi. Seguono a quota 2 Valle d’Aosta e Piemonte, mentre con 1 ci sono Liguria ed Emilia-Romagna. Una medaglia azzurra arriva dalla Francia. Va sottolineato come questa classifica tenga conto del luogo di nascita di ciascun atleta e non del luogo di residenza abituale: ad esempio Federica Brignone è lombarda di nascita, ma vive da anni in Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Oasport.it

