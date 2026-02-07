Olimpiadi ecco dove rivedere la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si è svolta venerdì sera allo Stadio San Siro di Milano. Centinaia di spettatori hanno assistito a uno spettacolo di musica, performance e momenti simbolici che hanno sancito l’inizio ufficiale dei Giochi sulla neve italiana. La serata è stata intensa e ricca di emozioni, con il pubblico che ha applaudito ogni istante.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, andata in scena venerdì 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano, ha regalato spettacolo e grandi emozioni con musiche, performance e momenti simbolici che hanno segnato l'inizio ufficiale dei Giochi sulla neve italiana. Se te la sei persa o vuoi rivivere i momenti più belli della serata — dall'accensione dei bracieri olimpici alla sfilata delle delegazioni, passando per le esibizioni musicali — puoi farlo comodamente online. La cerimonia di apertura è disponibile in streaming su RaiPlay alla pagina: https:www.raiplay.itvideo202602Olimpiadi-Invernali-Milano-Cortina-2026—Milano-Cortina-2026-Il-meglio-della-Cerimonia-d-Apertura—06-02-2026-2a1f773b-a4f5-4034-9e4f-65bfee1ffdfe. Le Olimpiadi invernali si sono aperte tra giochi di luce, musica e coreografie spettacolari. Il pubblico ha celebrato Mattarella, ma ha contestato il vicepresidente americano J.D. Vance e, più timidamente, Israele. Ovazione per gli atleti ucraini

