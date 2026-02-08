Washington Post si dimette il ceo Will Lewis dopo i licenziamenti

Il Washington Post si prepara a un cambio di rotta dopo le dimissioni di Will Lewis, il suo amministratore delegato. La decisione arriva dopo una serie di licenziamenti che hanno fatto discutere e che ora mettono in discussione il futuro del giornale. La notizia ha scosso i lavoratori e gli investitori, mentre l’azienda cerca di risollevarsi da questa crisi improvvisa.

Il terremoto che scuote il Washington Post ha raggiunto il suo apice con le dimissioni del ceo Will Lewis, un evento che segna una svolta drammatica per il prestigioso quotidiano statunitense, di proprietà di Jeff Bezos. La decisione, annunciata dallo stesso giornale, giunge dopo settimane di turbolenze interne culminate con il taglio di circa 300 posti di lavoro, un intervento radicale che ha colpito quasi un terzo dell'organico e sollevato un'ondata di critiche da parte di dipendenti ed ex collaboratori. Lewis, arrivato alla guida del Post all'inizio del 2024 con l'obiettivo di rilanciare la testata e invertire una tendenza pluriennale di perdite e calo di lettori, ha motivato la sua scelta come necessaria per "garantire un futuro sostenibile" al giornale.

