Terremoto Pd si dimette il sindaco Missiroli dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, si è dimesso in seguito alle accuse di maltrattamenti rivolte alla moglie. La decisione è stata annunciata dopo la diffusione delle accuse, che hanno suscitato grande attenzione pubblica. Missiroli, noto come

Accusato di maltrattamenti, il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, nel Ravennate, si è dimesso. La decisione è arrivata dopo che è uscita la notizia secondo cui il primo cittadino, noto come "sindaco anti violenza", sarebbe accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. Queste le sue parole dopo la decisione di farsi da parte: "Negli ultimi giorni io e la mia famiglia siamo stati travolti da un'esposizione mediatica durissima, che non ha colpito solo me come amministratore pubblico, ma anche i miei affetti più cari e, soprattutto, i miei figli. In questa vicenda non ci sono soltanto ruoli istituzionali: ci sono persone, relazioni e bambini che stanno pagando un prezzo altissimo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terremoto Pd, si dimette il sindaco Missiroli dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie Leggi anche: Cervia, il sindaco Missiroli si dimette dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie Leggi anche: Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli si dimette dopo le accuse di maltrattamenti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Terremoto politico ad Arzignano: dopo Masiero si dimette Nicolò Sterle. Chiesto commissariamento; Elezioni provinciali, Morra: “Il Pd si confermerà ancora una volta primo partito”; Terremoto politico a Bordighera: il sindaco Vittorio Ingenito firma le dimissioni. Attesa di 20 giorni per la fiducia dei partiti. Ceranesi, sindaco Montaldo verso le dimissioni: "Mi mancano i numeri, ma argomentazioni inesistenti" - Il passo indietro è scontato, ma il prossimo step è far passare il bilancio in consiglio. primocanale.it

Schlein incalzata da Silvia Salis. Terremoto nel Pd: Prodi, Veltroni, Franceschini (Mattarella) e Bersani con la sindaca di Genova premier - Il sondaggio di qualche giorno fa di BiDiMedia ha fatto molto rumore nel Centrosinistra e soprattutto nel Pd. affaritaliani.it

Terremoto nella Lega in Provincia di Salerno: Attilio Pierro si dimette dalla carica di Coordinatore Provinciale del partito di Matteo Salvini. Ecco perchè #LegaCampania #MatteoSalvini #AgendaPolitica #ProvinciadiSalerno https://www.agendapolitica.it/terrem - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.