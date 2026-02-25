Olimpiadi 2026 | 15 lotti di attrezzature in vendita ecco come

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno lasciato un'eredità tangibile: 15 lotti di attrezzature e materiali utilizzati durante le competizioni, ora in vendita. La Fondazione Milano Cortina 2026 ha avviato la dismissione di beni che vanno da misuratori di umidità a lettini da massaggio, passando per strumenti logistici come carrelli della spesa e cronometri. Enti pubblici, organizzazioni non profit e soggetti giuridici privati hanno tempo fino alle 12:00 del 26 febbraio per presentare manifestazioni di interesse tramite un form online. L'obiettivo è promuovere ricadute positive sui territori che hanno ospitato i Giochi, trasformando attrezzature olimpiche in risorse per le comunità locali. Da Rho Fiera ai Villaggi Olimpici: il tesoro nascosto delle attrezzature dismesse Tra i banchi di lavoro di Rho Fiera, le attrezzature sportive di Arena Santagiulia e i villaggi olimpici, si nasconde un tesoro inaspettato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

