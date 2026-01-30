Aree industriali Tamajo | Mettere in vendita i lotti per dare risposte rapide agli imprenditori

Il deputato Tamajo propone di mettere in vendita subito i lotti delle aree industriali in Sicilia. Secondo lui, questa mossa permetterebbe di rispondere rapidamente alle esigenze degli imprenditori. Vuole ascoltarli e dialogare con loro, ma insiste che l’azione concreta passa dalla vendita degli appezzamenti. La proposta arriva mentre si lavora a una nuova legge che potrebbe arrivare all’Ars, con l’obiettivo di sbloccare le pratiche e favorire lo sviluppo economico.

“Dobbiamo ascoltare gli imprenditori dialogare con gli imprenditori. E sulle aree industriali, in qualsiasi modo lo si faccia – con la legge che manderemo all’Ars o anche al di là di essa – dobbiamo mettere in vendita i lotti presenti nelle aree industriali della Sicilia. È questo quello che vogliono gli imprenditori siciliani: più velocità, luoghi dove investire e la possibilità di mettere a terra le risorse in tempi rapidi”. Lo ha dichiarato Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, intervenendo questa mattina al convegno “Spazi, imprese e futuro: per aree industriali più competitive”, svoltosi a Villa Airoldi a Palermo e organizzato da Irsap.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Aree IndustrialI

Il settore primario in Umbria si conferma ancora una volta come il punto di riferimento per l’economia locale.

La premier Meloni è arrivata a Niscemi per incontrare i rappresentanti locali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Aree IndustrialI

Argomenti discussi: Dalla marginalità alla competitività: le aree industriali dell'Isola a confronto; A Villa Airoldi l’incontro promosso da IRSAP. Tamajo: Servono regole chiare, tempi certi e una nuova alleanza con le imprese; Irsap, Tamajo Ridata possibilità ad aziende di insediarsi in Sicilia -; Sfide e rilancio delle aree industriali siciliane, il 30 gennaio l’incontro IRSAP a Villa Airoldi.

Aree industriali, Tamajo: Mettere in vendita i lotti per dare risposte rapide agli imprenditoriTamajo ha ribadito la necessità di imprimere un’accelerazione concreta alle politiche di sviluppo industriale, puntando sulla valorizzazione immediata delle aree già disponibili e sulla semplificazion ... ilsicilia.it

A Palermo confronto tra istituzioni e imprese sul futuro delle aree industriali sicilianeGovernance pubblica, investimenti privati e semplificazione delle procedure: questi i temi cardine per le aree industriali siciliane nel 2026 ... msn.com

Si terrà venerdì 30 gennaio, a partire dalle ore 10, a Villa Airoldi, a Palermo, l’incontro dedicato al futuro delle aree industriali siciliane, promosso da IRSAP, incentrato su governance pubblica, investimenti privati e semplificazione amministrativa - facebook.com facebook

Nuovi insediamenti logistici Il ddl approda in commissione Cristina Amirante, ass @regioneFVGit: "Serve coordinamento delle esigenze imprenditoriali e di sviluppo #logistico con la necessità di #riqualificare le aree #industriali dismesse presenti sul territorio, x.com