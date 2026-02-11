Toschi arredamenti | 64 lotti in vendita all’asta on line dal 13 febbraio

Questa mattina è stato annunciato che 64 pezzi di arredamento di pregio di Toschi Arredamenti saranno messi all’asta online a partire dal 13 febbraio 2026. Tra gli oggetti in vendita ci sono candelieri, lampade da tavolo e vasi. La vendita si svolgerà sul sito ufficiale e durerà alcuni giorni. Chi è interessato può già consultare l’elenco completo dei lotti e prepararsi all’asta.

Una sessantina di lotti di arredi di pregio, tra cui candelieri, lampade da tavolo e vasi, saranno messi all'asta online a partire dal 13 febbraio 2026 sul sito www.ivgreggioemilia.it, nell'ambito della liquidazione giudiziale della Toschi Arredamenti S.r.l. del Tribunale di Reggio Emilia. L'iniziativa offre la possibilità di acquistare beni con sconti significativi, tra il 65% e il 75%, rispetto ai prezzi di mercato. Reggio Emilia si prepara a un'opportunità d'acquisto unica per gli amanti dell'arredamento e i professionisti del settore. A partire dalle ore 12:00 di venerdì 13 febbraio, l'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) del circondario del Tribunale di Reggio Emilia lancerà un'asta online che metterà in vendita 64 lotti di arredi provenienti dalla liquidazione giudiziale della Toschi Arredamenti S.

