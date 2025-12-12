LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sfida di ferro contro la capolista

Benvenuti alla diretta live di Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv, sfida valida per la quindicesima giornata dell’Eurolega 2026. Seguite con noi aggiornamenti e momenti salienti di questa importante partita tra due grandi protagonisti del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv, quindicesima giornata dell’Eurolega di basket 2026. Le V-nere affrontano la ‘prima della classe’ in una sfida importante anche ai fini della classifica. I bolognesi si presentano dopo la vittoria casalinga di una settimana fa contro Dubai Basketball (79-78), con la squadra bianconera che in Europa è ancora imbattuta tra le mura amiche. 7-7 è il record degli uomini di coach Dusko Ivanovic fin qui, ancora in corsa per un posto ai playoff grazie alle fiammate di Carsen Edwards e alle giocate di Luca Vildoza match-winner contro Dubai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sfida di ferro contro la capolista

