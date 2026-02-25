Oh-oh venerdì Dan Peterson ad Albinea per ricordare l’importanza dei fondamentali

Dan Peterson, noto ex allenatore, arriverà ad Albinea per partecipare a un evento dedicato ai fondamentali del basket. La sua visita si lega alla rassegna “Tu sì che vali”, che si terrà al cinema Apollo, e punta a coinvolgere appassionati e giovani sportivi. Peterson incontrerà il pubblico per condividere esperienze e motivare chi sogna di diventare giocatore. La sua presenza rappresenta un momento speciale per la comunità locale.

Mancano pochi giorni all’arrivo ad Albinea di un grande ospite che sarà al cinema Apollo all’interno della rassegna “Tu sì che vali”. Dopodomani, all 18.30, microfono al grandissimo Dan Peterson, che presenterà il suo libro “ L’ABC del basket ”. Il coach dialogherà con Andrea Delmonte, Editor Libri Mondadori. L’ingresso sarà libero e gratuito fino ad esaurimento posti (info 0522 590261 - [email protected].) mentre all’interno del cinema Apollo, sarà presente un desk di vendita del libro. Chi volesse, al termine dell’iniziativa, potrà farselo autografare. Il libro contiene i contributi di tanti grandi del basket come Gianmarco Pozzecco, Dino Meneghin, Mike D’Antoni, Ettore Messina, Vittorio Gallinari, Marco Mordente, Gigi Datome, Kyle Hines, Luca Banchi, Daniel Hackett, Marco Belinelli e dell’indimenticato Marco Bonamico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: “Dan, 90 anni da numero 1” con Dan Peterson, Valerio Bianchini, Dino Meneghin e Marco Mordente

Dan Peterson e il KissDan Peterson, noto per il suo stile sobrio e la giacca con cravatta, ha contribuito in modo decisivo alla crescita del basket italiano.

