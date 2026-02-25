Oggi 25 febbraio San Gerlando | il potente protettore dalle calamità naturali

Il nome di San Gerlando si associa alla sua influenza come protettore contro le calamità naturali in Sicilia. La sua figura religiosa viene ancora oggi invocata dai fedeli che credono nella sua capacità di allontanare eventi distruttivi come tempeste e terremoti. La venerazione popolare si è consolidata nel tempo, soprattutto nelle zone più colpite da disastri naturali. Molti credono che le preghiere rivolte a lui abbiano un effetto reale sulla sicurezza delle comunità locali.

San Gerlando fu un vescovo che operò in Sicilia e lì è motlo venerato e invocato affinché interceda e fornisca protezione dalle calamità naturali. La Chiesa ricorda oggi, 25 febbraio, la figura di San Gerlando, vescoco di Agrigento che visse alla fine dell'XI secolo. Popolare nella devozione siciliana. Era di origini franco-normanne, si sa che nacque a Besancon intorno al 1030 – 1040 e apparteneva alla popolazione celtica allobroga. Era parente del gran conte di Sicilia Ruggero I degli Altavilla. Nonostante le notizie su di lui non siano molte è certo che fu uomo di grande carità, erudito nelle sacre discipline.

