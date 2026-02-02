Ogni 2 febbraio, a San Biagio si celebra il santo protettore della gola. La tradizione vuole che, in molte città, si svolgano messe e processioni per chiedere protezione e salute. La giornata è anche l’occasione per ricordare la figura di San Biagio, un medico e vescovo di Sebaste, vissuto tra il III e il IV secolo, che ancora oggi viene invocato contro mal di gola e problemi respiratori.

Chi era San Biagio?. San Biagio era un medico e vescovo di Sebaste, in Armenia, vissuto tra il III e il IV secolo. È conosciuto per i suoi miracoli e per la sua dedizione nel curare i malati, in particolare quelli affetti da disturbi alla gola. La sua fama di guaritore lo portò a essere perseguitato durante le persecuzioni cristiane dell'epoca. Nonostante le avversità, San Biagio continuò a professare la sua fede, attirando l'attenzione di molti fedeli. Perché è diventato santo?. San Biagio è stato canonizzato per i suoi numerosi miracoli e per la sua fede incrollabile, anche di fronte alla morte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Biagio: il Santo Protettore della Gola Celebrato il 2 Febbraio

Approfondimenti su San Biagio

Avellino si avvicina alla festa di San Biagio, compatrono e protettore della gola, che si celebra il 3 febbraio 2026.

Il 3 febbraio si celebra San Biagio, protettore della gola, una ricorrenza radicata nella tradizione italiana, in particolare in ambito contadino.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su San Biagio

Argomenti discussi: Festeggiamenti patronali a Monte San Biagio; MISANO ADRIATICO IL 3 FEBBRAIO CELEBRA IL SANTO PATRONO SAN BIAGIO: SANTA MESSA E CONCERTO GOSPEL; San Biagio martire, il 3 febbraio celebrazioni a San Giuseppe Artigiano; Festa di San Biagio a Cefalù: celebrazioni e storia di un luogo sacro.

San Biagio: il Santo Protettore della Gola Celebrato il 2 FebbraioScopri chi è San Biagio, perché è diventato santo e le curiosità sulla sua celebrazione nel mondo il 2 febbraio. quotidiano.net

San Biagio: perché il 3 febbraio ti benedicono la gola con due candele incrociate?Scopri la storia di San Biagio, il santo protettore della gola festeggiato il 3 febbraio. Dal miracolo della lisca di pesce alle tradizioni italiane e le reliquie a Maratea. greenme.it

**Buon pomeriggio !!!** **Il 3 Febbraio è San Biagio! ** ** ** Manca pochissimo a una delle festività più dolci dell'inverno Avete qualche ricetta di famiglia che preparate ogni anno Scrivetelo nei commenti! TUTTE LE RICETTE PER SAN BIAGIO [https:// - facebook.com facebook