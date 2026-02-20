Il 20 febbraio, a Massafra, la comunità si rivolge alla Madonna della Scala, credendo nella sua protezione contro le grandi calamità. Questa tradizione affonda le sue radici in secoli di fede popolare, che vede nella figura della Madonna un’alleata nelle emergenze più gravi. La chiesa di Massafra si riempie di fedeli che accendono candele e pregano, confidando nella sua intercessione. La devozione resta viva ogni anno, mantenendo vivo il legame tra il paese e la sua protettrice. La gente si raduna per chiedere aiuto e sicurezza.

Da secoli la pietà popolare a Massafra si rivolge alla Madonna della Scala come protettrice in circostanze tremende. E Maria protegge i suoi figli anche in occasione di grandi calamità naturali. Massafra si trova in provincia di Taranto. Qui è plurisecolare la venerazione per la Madonna della Scala, principale protettrice della cittadina jonica. Si narra che gli evangelizzatori della Puglia siano stati gli apostoli Marco e Pietro. I due discepoli avrebbero raggiunto anche Massafra. Una volta qui, avrebbero edificato una cripta dedicata alla Madonna nella Valle Rosarum. Arrivò l’anno 102. Fu allora che la popolazione locale fece dipingere un’immagine della Madonna, venne chiamata anche Prisca.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 20 febbraio, Madonna della Scala di Massafra: la potente intercessione contro le grandi calamità

