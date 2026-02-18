Il cuore non è solo carne per la statistica

Il cuore di un bambino di Napoli, attaccato a una macchina, mostra come un errore possa mettere a rischio un organo prezioso. Questa scena mi fa stringere lo stomaco e mi ricorda quanto sia fragile la vita di fronte a gesti sbagliati. Un incidente simile rivela quanto il destino di un bambino possa cambiare in un attimo, a causa di una cattiva gestione o di una disattenzione.

Quando penso al bambino di Napoli attaccato ad una macchina perché qualcuno non ha saputo maneggiare un prezioso organo vitale, provo una stretta allo stomaco. C'è un limite oltre il quale l'errore non è più soltanto errore. Diventa qualcosa di più grave. Diventa sciatteria morale. Diventa leggerezza colpevole. Diventa una colpa che pesa come un macigno. Attenzione. Qui non stiamo parlando di una pratica amministrativa sbagliata, di un modulo compilato male, di una dimenticanza burocratica. Stiamo parlando del cuore di un bambino. Un organo minuscolo, delicato, prezioso. Un cuore donato da un neonato morto per salvare un neonato vivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

