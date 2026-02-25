O che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici Arezzo un ce se capisce più niente!

In vista delle amministrative sulla rete si trova di tutto e di più. C’è anche la testata che lancia il “sondaggione” sul sindaco, con tanto di tastino per votare. Peccato che, cambiando IP, uno possa votare tre volte di fila come fosse al banco dei cenci. E allora la domanda nasce spontanea: ma questi sarebbero sondaggi veri? Per legge, i sondaggi elettorali ufficiali devono rispettare regole precise, con metodologia dichiarata, campione rappresentativo, istituto demoscopico identificato e deposito presso l’Autorità competente. Se manca tutto questo, si parla di rilevazione non scientifica. Insomma: più giochino social che fotografia reale del voto. E nel frattempo sui social aretini succede di tutto. Comanducci, Angiolini, Gamurrini: sembra “Scherzi a Parte” C’è chi dice: “Forza Marcello!”, chi risponde “Mai con quello!”, chi minaccia il crocione da parte a parte sulla scheda e chi propone il “Partito del Niente”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it

