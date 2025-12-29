Trump spinge ma la svolta non c' è | Vicini alla pace E Zelensky | Intesa al 90% | Donbass e sicurezza i nodi da sciogliere 

Nel vertice di Mar-a-Lago tra Trump e Zelensky si registrano avanzamenti verso un'intesa, con entrambi che dichiarano di essere vicini alla pace. Tuttavia, alcuni nodi fondamentali, come il Donbass e la sicurezza, restano irrisolti. Mentre Zelensky parla di un’intesa al 90%, le trattative continuano per superare gli ultimi ostacoli e definire un accordo completo.

Passi avanti nel vertice di Mar-a-Lago, in Florida, tra Trump e Zelensky ma manca ancora l’accordo: «Restano uno o due problemi da risolvere». Il presidente americano sente Putin e assicura: «Fa sul serio». Poi la telefonata con gli europei. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

