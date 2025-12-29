Trump spinge ma la svolta non c' è | Vicini alla pace E Zelensky | Intesa al 90% | Donbass e sicurezza i nodi da sciogliere
Nel vertice di Mar-a-Lago tra Trump e Zelensky si registrano avanzamenti verso un'intesa, con entrambi che dichiarano di essere vicini alla pace. Tuttavia, alcuni nodi fondamentali, come il Donbass e la sicurezza, restano irrisolti. Mentre Zelensky parla di un’intesa al 90%, le trattative continuano per superare gli ultimi ostacoli e definire un accordo completo.
Passi avanti nel vertice di Mar-a-Lago, in Florida, tra Trump e Zelensky ma manca ancora l’accordo: «Restano uno o due problemi da risolvere». Il presidente americano sente Putin e assicura: «Fa sul serio». Poi la telefonata con gli europei. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Vertice in Florida, Trump: «Siamo più vicini alla pace, il Donbass è un problema aperto». Zelensky: «Intesa nelle prossime settimane»
Leggi anche: Trump e Zelensky: più vicini alla pace. Il nodo Donbass e la risposta di Putin
Trump spinge, ma la svolta non c'è: «Vicini alla pace». E Zelensky: «Intesa al 90%» | Donbass e sicurezza i nodi da sciogliere - Lago, in Florida, tra Trump e Zelensky ma manca ancora l’accordo: «Restano uno o due problemi da risolvere». msn.com
«Putin spinge per l'escalation, è convinto che Trump non agirà per Kiev». Tajani: «Pace? Nessuna svolta fino al 2026» - Secondo Bloomberg, che cita fonti del Cremlino, Putin sarebbe convinto che l’escalation militare sia il modo più efficace per costringere Kiev a colloqui alle condizioni russe, confidando nei ... leggo.it
Trump rivendica la svolta: “Mi batto per voi americani” - Nel discorso alla Nazione Donald Trump rivendica la svolta sull’economia, esalta i dazi e promette più investimenti, sicurezza ai confini ... ilmetropolitano.it
Il Wing of Zion con a bordo il primo ministro israeliano Netanyahu sta volando a Miami per un incontro con il presidente degli Stati Uniti Trump che spinge per il passaggio alla fase due del cessate il fuoco a Gaza. Lunedì 29 dicembre Netanyahu, nei cui confro - facebook.com facebook
“Lo sforzo di Trump di... danneggiare l’energia pulita non basta a compensarne i vantaggi naturali”, afferma un esperto. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.