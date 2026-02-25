Antigone | Oltre 50% minori in più in cella colpa del decreto Caivano

Sono 11mila i minori stranieri non accompagnati che non hanno posto nel sistema di accoglienza. È quanto mette in evidenza “Io non ti credo più”, l’ottavo rapporto di Antigone sulla giustizia minorile italiana, presentato mercoledì 25 febbraio. Secondo l’associazione, a partire dal dl Caivano, per finire con il recente decreto sicurezza, il sistema della giustizia minorile si è ripiegato su se stesso, abbandonando la strada del recupero per percorrere quella della repressione e della criminalizzazione. I giovani che incrociano il carcere hanno perso ogni speranza nella giustizia minorile. Non si fidano più del mondo degli adulti, che la amministra mostrando sempre più desiderio di punizione e vendetta e sempre meno accoglienza, ascolto, sostegno. Al 31 dicembre 2025, i posti disponibili nel sistema SAI (sistema di accoglienza e integrazione) erano complessivamente 41.289, di cui 6.646 quelli messi a disposizione per i MSNA, che - per quanto in lieve aumento - rimane tuttavia molto inferiore alle necessità date dalle presenze dei MSNA sul territorio nazionale che, a fi ne 2025, erano circa 17. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il bambino «sottratto ai genitori con il Decreto Caivano» a Torre del GrecoA Torre del Greco si è discusso del caso del bambino sottratto ai genitori con il Decreto Caivano.

Tentato omicidio Roma,4 minori in cellaA Roma, quattro minorenni sono stati arrestati per aver tentato di uccidere un coetaneo nel quartiere Don Bosco.