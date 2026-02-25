chi ha paura dei ragazzi come il decreto caivano ha piegato la giustizia minorile

C’è un modo serio di parlare di giustizia minorile: leggere i dati. E poi c’è il modo più redditizio elettoralmente: evocare l'emergenza continua, raccontare un'Italia in mano alle baby gang, moltiplicare i video sui social, trasformare ogni fatto di cronaca in paradigma nazionale. L’VIII Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile italiana offre una bussola preziosa per uscire dalla nebbia emotiva. E i numeri raccontano una storia diversa da quella che domina il dibattito pubblico. Un dato su tutti: l’Italia ha un tasso di denunce a carico di minorenni pari a 363,4 per centomila abitanti. La media europea è 647,9. Quasi il doppio. Se guardiamo ai numeri comparati, siamo tra i paesi meno “criminali” d’Europa. Ma se guardiamo al dibattito pubblico, sembriamo sull’orlo di una rivolta permanente. È in questo scarto tra realtà e percezione che si inserisce il decreto Caivano. Dal settembre 2023 in poi, scrive l'associazione che si occupa dei diritti dei detenuti, la giustizia minorile ha cambiato passo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Devianza minorile in ambito scolastico e misure amministrative di prevenzione e rieducazione, Decreto Caivano: strumenti e ruolo attivo dei dirigenti scolasticiA Caivano, le scuole cercano di fronteggiare un aumento di comportamenti problematici tra gli studenti.

Hanno solo 14 anni, ma si sono ritrovati davanti al Questore di Udine per un richiamo ufficiale. Per due giovanissimi è scattato l'avviso orale, misura preventiva estesa ai minori dal Decreto Caivano. Non una condanna, ma un segnale forte per evitare che l