Varo storico del nuovo ponte di Castellina | le immagini dell’operazione

Questa mattina è stato fatto il varo del nuovo ponte di Castellina. Tre giorni di lavoro sono serviti per mettere in posizione il grande ponte sul torrente Stirone, lungo la provinciale 12. Operai e tecnici hanno seguito ogni passo con attenzione, e alla fine l’opera si è finalmente assestata in modo perfetto. La zona si prepara ora alla conclusione dei lavori e all’apertura al traffico.

Tre giorni di lavoro intenso e precisione millimetrica hanno portato al varo del nuovo ponte sul torrente Stirone a Castellina di Soragna, lungo la provinciale 12. La struttura in acciaio da 250 tonnellate è stata collocata con l'aiuto di tre gru, tra lo stupore dei cittadini che hanno seguito ogni fase. L'opera, finanziata con 5,5 milioni di euro tra Provincia e Ministero delle Infrastrutture, sarà completata entro l'estate con rampe di accesso, pavimentazione e tutte le opere complementari.

