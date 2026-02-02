Pd | Giovani Democratici Paky Tiani nuovo Responsabile Organizzazione e Tesseramento

I Giovani Democratici hanno scelto Paky Tiani come nuovo responsabile dell’organizzazione e del tesseramento. Tiani si dice orgoglioso dell’incarico, ma sottolinea di sentirsi anche molto responsabile. Nei prossimi mesi, si attende il suo lavoro per rafforzare il ruolo dei giovani nel partito.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Accolgo questo incarico con orgoglio, ma soprattutto con un forte senso di responsabilità. L'organizzazione non è solo una questione tecnica, è una scelta politica. Senza organizzazione la partecipazione resta episodica, la speranza resta individuale. Il nostro compito è fare il contrario: organizzare la speranza, darle forma, trasformarla in presenza, comunità, forza collettiva". Così Paky Tiani, 29 anni, Segretario dei Giovani Democratici di Bologna, commenta la sua nomina nella Segreteria nazionale dei Giovani Democratici, dove assumerà il ruolo di Responsabile Organizzazione e Responsabile Tesseramento nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

I Giovani Democratici chiedono di chiudere subito il congresso del Pd di Pisa.

