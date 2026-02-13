Fratelli d’Italia chiede la revoca dell’incarico a Francesca Albanese | partita la petizione

Fratelli d’Italia ha avviato una petizione per chiedere la revoca dell’incarico a Francesca Albanese, perché ritiene che le sue posizioni sui territori palestinesi siano inappropriate. La richiesta del partito nasce anche dalla decisione di Albanese di partecipare a un evento a Ramallah, senza consultare il governo italiano. La petizione, che ha già raccolto diverse centinaia di firme, mira a influenzare le Nazioni Unite a prendere una decisione in merito.

Francesca Albanese risponde alle richieste delle sue dimissioni: "L'inquisizione è tornata" - facebook.com facebook

Francesca Albanese @FranceskAlbs non rappresenta il governo italiano, né dovrebbe. Incarna invece la maggioranza degli italiani e la nostra tradizione giuridica. Da irpino, vi dico: quanta fierezza per lei! #Albanese #Irpinia x.com