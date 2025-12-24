Forlì, 24 dicembre 2025 - Questa mattina il volo Ryanair FR 1039 previsto alle 7.30 da Forlì con destinazione Palermo ha subito un ritardo di alcune ore per un inconveniente tecnico occorso al carrello principale (carrello centrale del velivolo) a causa della rottura di un pneumatico. L' atterraggio è avvenuto comunque in condizioni di non emergenza per gli occupanti del Boeing in arrivo al Ridolfi dalla Sicilia (174). Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: quali sono i fiumi sotto osservazione. Allerta rossa a Natale e neve in Appennino Altri due voli per raggiungere le Sicilia. La compagnia aerea ha quindi predisposto su Forlì altri due aeromobili, da Bergamo e Barcellona, destinati a trasportare quanti dovevano raggiungere lo scalo Falcone-Borsellino (189): purtroppo le condizioni meteo avverse non hanno consentito ai B737-800 di atterrare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ritardi e disagi al Ridolfi di Forlì: rotto lo pneumatico di un aereo Ryanair

Leggi anche: Pneumatico rotto, atterraggio ok per Boeing Ryanair. Vigilia di Natale di disagi per i passeggeri diretti a Palermo

Leggi anche: Verso lo stop alla tassa sull'aeroporto Ridolfi, Ryanair incontra la Regione: "Pronti a aumentare i voli"

