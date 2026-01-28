Parcheggi gratis per auto elettriche e ibride a bassa emissione di Co2 a Viterbo

Viterbo apre i primi spazi di sosta gratuiti per auto elettriche e ibride. Le nuove zone si trovano all’interno delle strisce blu e permettono ai guidatori di parcheggiare senza pagare, incentivando così l’uso di veicoli a basso impatto ambientale. La scelta punta a ridurre le emissioni e promuovere la mobilità sostenibile in città.

Parcheggi gratis per auto elettriche e ibride a bassa emissione di Co2 all'interno delle strisce blu. La giunta ha approvato la delibera riguardante gli incentivi e le agevolazioni per l'uso dei veicoli a trazione elettrica e ibrida. Confermate le condizioni già applicate nel 2024 e nel 2025. Agevolazioni per le altre auto ibride con emissione di Co2 superiore a 20 grammi al chilometro, e cioè quelle comprese nella fascia 21-60 grammi al chilometro e quelle nella fascia 61-135 grammi al chilometro. Per quanto riguarda il primo caso (auto ibride comprese nella fascia 21-60gkm) la tariffa agevolata di abbonamento annuo è di 30 euro, neanche 9 centesimi al giorno.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Viterbo Parcheggi

A partire dal 1° gennaio 2026, potrebbero entrare in vigore nuove normative sul bollo auto, con possibili esenzioni per veicoli ibridi ed elettrici.

Ultime notizie su Viterbo Parcheggi

