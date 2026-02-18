Provinciale il caos parcheggi è l' occasione persa dell' ex ferrovia | Realizzati stalli ovunque tranne dove serve davvero

Il caos nei parcheggi lungo la strada provinciale nasce dal fatto che le aree di sosta sono state create in punti sbagliati, lasciando vuoti i posti più utili. La proposta di sfruttare la vecchia ferrovia Messina-Palermo per realizzare nuovi stalli si ripresenta da anni, ma nessuna amministrazione ha ancora dato il via ai lavori. Questa idea, che potrebbe alleviare il traffico, rimane invasa tra mille promesse e poche azioni concrete. Recentemente, alcuni residenti hanno segnalato come le aree di sosta siano spesso inutilizzabili, creando ulteriori disagi.

Il presidente del terzo Quartiere, Alessandro Cacciotto, ricorda l'opportunità di ricavare posti auto sfruttando gli spazi della vecchia linea. "Disinteresse del sindaco" Una proposta rinnovata praticamente ogni anno ma che è sempre rimasta in un cassetto. È quella di utilizzare la sede dell'ex ferrovia Messina-Palermo per ricavare parcheggi tra Gazzi e Provinciale. I due quartieri scontano gravi problemi di viabilità e carenza cronica di posti per le auto. A risentirne, oltre al traffico, i commercianti della zona. L'occasione era quello di abbattere il rilevato ferroviario, in disuso da 25 anni, e ricavare nuove aree da destinare alla sosta dei veicoli.