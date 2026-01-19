Nuovi filobus lavori al via in centro e a Sampierdarena

Da lunedì 19 gennaio sono iniziati i lavori per la posa dei nuovi cavidotti nel centro e a Sampierdarena, parte del progetto dei quattro assi del trasporto pubblico locale. L’intervento mira a migliorare la rete di distribuzione e a favorire lo sviluppo di servizi più efficienti, con particolare attenzione alla mobilità urbana e alla qualità del servizio pubblico.

Al via da oggi, lunedì 19 gennaio, i lavori per la realizzazione dei nuovi cavidotti nell'ambito del progetto dei 4 assi del trasporto pubblico locale. Le strade coinvolte, a partire dalle 21, saranno via Cantore e via Damiano Chiesa a Sampierdarena e via XX Settembre in centro. La prima fase delle lavorazioni comporterà, nel dettaglio, le seguenti modifiche alla viabilità.

Sampierdarena, due mesi di modifiche e divieti per i lavori in via Buranello

A Sampierdarena, da lunedì 15 dicembre fino al 17 febbraio 2026, saranno apportate modifiche alla viabilità di via Buranello a causa dei lavori per la realizzazione di un nuovo cavidotto, nell'ambito del progetto dei quattro assi di forza del trasporto pubblico locale. Le modifiche saranno in vigore per circa due mesi, con divieti e variazioni temporanee.

