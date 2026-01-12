Gli ambulanti di Roma occupano il dipartimento contro i nuovi posteggi
Lunedì 12 gennaio, circa 200 ambulanti si sono radunati in via dei Cerchi a Roma per protestare contro il recente piano dei posteggi proposto dal Comune. La manifestazione ha rappresentato un momento di confronto tra gli operatori del settore e le istituzioni, preludio a un tavolo di discussione sulla regolamentazione del commercio ambulante nella città.
