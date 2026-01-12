Gli ambulanti di Roma occupano il dipartimento contro i nuovi posteggi

Lunedì 12 gennaio, circa 200 ambulanti si sono radunati in via dei Cerchi a Roma per protestare contro il recente piano dei posteggi proposto dal Comune. La manifestazione ha rappresentato un momento di confronto tra gli operatori del settore e le istituzioni, preludio a un tavolo di discussione sulla regolamentazione del commercio ambulante nella città.

Prima la protesta, poi il tavolo. Nella mattinata di lunedì 12 gennaio circa 200 ambulanti si sono ritrovati a Roma, a via dei Cerchi, per protestare contro il nuovo piano del commercio del Campidoglio. In particolare, i lavoratori hanno deciso di contestare il nuovo assetto delle bancarelle del. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

