Arrivano nuovi giorni di sciopero per la fine del mese di febbraio. Le agitazioni riguarderanno trasporto aereo, ferroviario e locale. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Sciopero trasporti fine febbraio: si fermano treni e aerei. Gli orari dello stop nei giorni 26, 27 e 28Lo sciopero dei trasporti previsto tra il 26 e il 28 febbraio 2026 provoca l’interruzione di treni e voli in molte città italiane.

Sciopero trasporti: fine febbraio a rischio per aerei e treni. Ecco le dateUno sciopero nel settore dei trasporti causa il rischio di disagi nelle ultime giornate di febbraio, coinvolgendo voli e treni.

Nuovi giorni di sciopero a fine febbraio. Stop aerei e treni

Nuovi scioperi dopo la tregua olimpica. Tre giorni di fermate per autobus, aerei e treniDopo la tregua forzata vista le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il settore dei trasporti torna a fermarsi. Febbraio si chiude con tre giorni di scioperi che coinvolgono trasporto ... ilmessaggero.it

Sciopero treni e aerei, da domani tre giorni di disagi: gli orari delle mobilitazioni del 26, 27 e 28 febbraioPrima il comparto aereo, poi quello ferroviario, a cui si aggiunge il trasporto pubblico locale. Febbraio si conclude con scioperi e mobilitazioni diffuse nel settore dei trasporti. Sarà ... ilgazzettino.it

