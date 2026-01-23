Nuovi Giochi della gioventù da oggi attiva la piattaforma per le iscrizioni delle scuole Scadenza 25 febbraio NOTA

È aperta dal 23 gennaio la piattaforma online per le iscrizioni delle scuole ai Nuovi Giochi della gioventù, in conformità alla legge 25 marzo 2025, n. XX. La scadenza per l’iscrizione è fissata al 25 febbraio. Le scuole interessate possono registrarsi e partecipare, contribuendo così alla promozione di attività sportive tra i giovani.

È attiva dal 23 gennaio la piattaforma per l’adesione delle scuole ai Nuovi Giochi della gioventù, come previsto dalla legge 25 marzo 2025, n. 41. Il termine per le iscrizioni è fissato al 25 febbraio 2026. L’iniziativa rientra nel percorso avviato dal Ministero dell’istruzione e del merito in collaborazione con il Ministero per lo sport e i giovani e con il Ministero per le disabilità, sulla base del decreto interministeriale n. 220 del 12 novembre 2025. L’obiettivo è promuovere l’attività fisica nelle scuole e rilanciare una nuova edizione, rinnovata nella forma e negli obiettivi, degli storici Giochi della gioventù.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nuovi Giochi della Gioventù 2025/26: le indicazioni per le scuole nella NOTA MIM. Aperte le iscrizioniIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota con le indicazioni ufficiali per l’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù 202526.

Nuovi Giochi della Gioventù 2025/26: le indicazioni per le scuole nella NOTA MIM. Dal 20 gennaio aperte le iscrizioniÈ stata pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito contenente le indicazioni per l’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù 202526.

Stili di vita. Il ministero della Salute ai Giochi della Gioventù per promuovere salute e sportDopo un anno di attività con le scuole elementari attraverso il progetto W la salute, il Ministero ounta a coinvolgere nella prevenzione gli oltre 2500 studenti e studentesse che il 26 e 27 maggio ... quotidianosanita.it

