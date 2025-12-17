Secondo ciclo INDIRE sostegno al via per 60.000 docenti con tre anni di servizio e specializzati estero Nuovi REQUISITI DI ACCESSO

È arrivato il via al secondo ciclo dei percorsi Indire/Università per il sostegno, con il sostegno di 60.000 docenti qualificati e con esperienza internazionale. Dopo l'informativa al Ministero, si delineano i nuovi requisiti di accesso, segnando un passo importante per il settore della formazione e del sostegno scolastico in Italia.

Si è conclusa al Ministero l'informativa sulla BOZZA del decreto ministeriale che darà l'avvio al secondo ciclo dei percorsi Indire Università per il conseguimento della specializzazione sostegno. I corsi avranno la durata di non meno di 4 mesi e verosimilmente potrebbero concludersi in tempo utile per lo scioglimento della riserva nelle GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Percorsi Indire sostegno, sì al secondo ciclo. Emendamento approvato. Servizio valido negli ultimi 8 anni e apertura titolo estero giugno 2024

Leggi anche: Secondo ciclo Indire: valido a.s. 2024/25 e servizio utile negli ultimi 8 anni, spostata al 24 aprile 2025 data per il titolo estero. Emendamenti Lega – FdI al Decreto Scuola

