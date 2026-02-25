Nuove rotte su scali minori | Preoccupati per l’occupazione a Bologna

Con 9 nuove destinazioni tra Parma, Forlì e Rimini, si ridisegna il traffico regionale: "La Regione non ha mai promesso miracoli, sta mettendo in campo un’azione strutturata e coerente" Nuovi voli negli scali minori dell’Emilia-Romagna a partire dalla prossima stagione estiva. Ryanair ha annunciato ufficialmente il potenziamento delle basi di Parma, Rimini e Forlì, portando in dote 9 nuove rotte che promettono di ridisegnare l’equilibrio del traffico aereo regionale. L’operazione, figlia dell’abolizione della council tax per gli scali sotto i 700mila passeggeri, punta a generare oltre 660mila passeggeri annui e a sostenere circa 370 posti di lavoro. Complessivamente, i tre scali arriveranno a gestire 20 rotte totali, con un incremento di posti a sedere che supera le 250mila unità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

