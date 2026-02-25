Aeroporti e nuove rotte l' assessore Campaniello | Preoccupano gli effetti sul lavoro a Bologna

A Bologna la notizia delle venti rotte che Ryanair sta per aprire dagli scali di Parma, Rimini e Forlì grazie all'abolizione della council tax, provoca qualche contraccolpo. "Bene il piano regionale di coordinamento tra aeroporti, ma serve maggiore attenzione per Bologna. Siamo preoccupati per eventuali ripercussioni occupazionali nella nostra città", ammette l'assessore ai Trasporti, Michele Campaniello. L'idea della redistribuzione del 'carico' tra i vari scali della regione ha trovato dei sostenitori nel Pd bolognese. Evidentemente, però, parallelamente c'è il timore che Ryanair possa spostare voli da Bologna alle altre città con le "ripercussioni occupazionali" che preoccupano l'assessore. In realtà, al momento, confermano da via Triumvirato, le 20 nuove rotte annunciate oggi dalla Regione non hanno influito sui voli della low cost in vendita da Bologna, che per la stagione estiva sono al momento confermati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

