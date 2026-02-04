Regional air mobility Rieti laboratorio per il rilancio degli scali minori di Enac

Questa mattina a Montecitorio, Enac ha presentato il progetto per rilanciare l’aeroporto di Rieti, il “Giuseppe Ciuffelli”. La conferenza ha chiarito come il laboratorio di regional air mobility possa dare nuova vita agli scali minori, puntando su innovazione e infrastrutture più efficienti.

La conferenza stampa promossa da Enac a Montecitorio ha fatto il punto sul progetto di riqualificazione dell’aeroporto “Giuseppe Ciuffelli” di Rieti, inserito nella strategia sulla Regional air mobility. L’iniziativa accompagna la preparazione dei Mondiali di volo a vela del 2027 e si colloca all’interno di una più ampia riflessione sul ruolo degli aeroporti minori, chiamati a diventare infrastrutture operative, integrate nel territorio e capaci di sostenere nuove forme di mobilità e sviluppo locale. Una strategia nazionale sugli aeroporti minori. Nel delineare il quadro generale, il presidente di Enac Pierluigi Di Palma ha ricondotto il progetto di Rieti a una linea di intervento avviata a livello nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Regional air mobility, Rieti laboratorio per il rilancio degli scali minori di Enac Approfondimenti su Rieti Laboratorio Aeroporti, ecco il piano de Pascale. Via la council tax dagli scali minori Aeroporto, l'Ordine degli architetti: "Il 2026 sia l'anno in cui verrà inserito nel piano nazionale degli scali" L’Ordine degli architetti sollecita l’inserimento dell’aeroporto della Piana di Licata nel piano nazionale degli scali, puntando al 2026 come anno decisivo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Rieti Laboratorio Argomenti discussi: Rieti e la Regional Air Mobility: il 3 febbraio conferenza stampa alla Camera dei Deputati; Rieti e la Regional Air Mobility: il 3 febbraio conferenza stampa alla Camera dei Deputati; Enac: Rieti decolla con la Regional Air Mobility; Aeroporto di Rieti, 13 milioni per il rilancio. Enac: 13 milioni di euro per l’aeroporto di Rieti con Regional Air MobilityPrende il via la valorizzazione e la riqualificazione dell’aeroporto Giuseppe Ciuffelli di Rieti, in preparazione dei Mondiali di volo a vela che la città ospiterà nell’agosto 2027. L’evento, già tenu ... travelquotidiano.com Enac: Rieti decolla con la Regional Air MobilityAl via la valorizzazione e la riqualificazione dell’aeroporto Giuseppe Ciuffelli di Rieti in preparazione dei Mondiali di volo a vela dei quali la città saràprotagonista nell’agosto del 2027: un eve ... avionews.it Enac: Rieti decolla con la Regional Air Mobility. Il Ciuffelli sarà riqualificato x.com ENAC avvia la riqualificazione dello scalo in vista dei Mondiali di Volo a Vela 2027 e dell’ingresso nella rete Regional Air Mobility, tra mobilità regionale, innovazione e servizi per il territorio. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.