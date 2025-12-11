Nuove donazioni alle associazioni mestrine grazie al giardino ritrovato

Veneziatoday.it | 11 dic 2025

Il mercatino solidale “Il Giardino ritrovato di Renata”, organizzato nel giardino di via Torre Belfredo, continua a sostenere le associazioni mestrine. Grazie alle donazioni raccolte, si rafforza l’impegno della comunità nel supporto alle realtà locali, confermando il valore di iniziative solidali per il territorio.

Ancora una volta “Il Giardino ritrovato di Renata”, mercatino solidale che si svolge nel giardino di via Torre Belfredo, ha permesso di raccogliere fondi destinati alle associazioni del territorio. Stamattina, al municipio di Mestre, si è svolta la consegna del ricavato della recente edizione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

