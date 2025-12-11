Nuove donazioni alle associazioni mestrine grazie al giardino ritrovato
Il mercatino solidale “Il Giardino ritrovato di Renata”, organizzato nel giardino di via Torre Belfredo, continua a sostenere le associazioni mestrine. Grazie alle donazioni raccolte, si rafforza l’impegno della comunità nel supporto alle realtà locali, confermando il valore di iniziative solidali per il territorio.
Ancora una volta “Il Giardino ritrovato di Renata”, mercatino solidale che si svolge nel giardino di via Torre Belfredo, ha permesso di raccogliere fondi destinati alle associazioni del territorio. Stamattina, al municipio di Mestre, si è svolta la consegna del ricavato della recente edizione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In Emilia-Romagna la donazione di midollo osseo continua a crescere. Nel 2025 abbiamo già superato le prime donazioni dell’intero 2024 e stimiamo di arrivare a circa 7mila nuove iscrizioni al Registro. Oggi i donatori totali sono 5.573. I numeri confermano c - facebook.com Vai su Facebook
Da @FieraDelLevante una maxi-donazione e l'annuncio delle nuove iniziative basate sulla partnership con l'UNICEF siglata a luglio. Annunciato l'evento benefico di Capodanno al teatro Petruzzelli e l'avvio del percorso di #Bari come "Città amica dei bambini Vai su X